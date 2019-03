Todos contra Wanda: "Este desastre en el Inter es tuyo"

“Si el Inter le sacó la cinta de capitán debe haber una razón. No están todos locos en el Inter, ni Marotta (CEO), Spalletti, Ausilio (director deportivo) y Zhang (accionista mayoritario)… ¿Si está lesionado? Antes el dolor de rodilla no era tan serio y jugaba, ahora que le quitaron la cinta de capitán el dolor de rodilla ha vuelto. Pero por favor”, declaró completamente indignado el ex Real Madrid.

Por último, el deportista contó: “Si Mauro no vuelve a jugar de acá a junio tendrá que irse”.

“Si yo fuese el problema, ¿cuánto le costaría al Inter sacarme del programa? Le dije a la producción del programa que si mi presencia es un problema, doy un paso al costado. Pero me dijeron que no lo era. Yo hago un seguimiento porque soy columnista y tengo que hablar como columnista. Más allá de eso, ¿no puedo hacer sugerencias sobre la formación del equipo?”, se excusó Wanda sobre su rol en la TV.