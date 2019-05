“Todos sabemos que Vaca Muerta va a ser el único desarrollo no convencional fuera de norteamérica, que va a funcionar, pero necesita inversiones en infraestructura, transparencia y cooperación entre las empresas que operan en la cuenca”, disparó.

En ese contexto desatacó la presencia de YPF por ser “la pionera y la que marcó el camino para que otras majors se sumen. "Gracias a YPF se logró que Vaca Muerta sea lo que es” y a la pequeña Vista Oil&Gas porque es una empresa que asumió un riesgo con poco capital y se transformó en una empresa que es útil al sistema e intenta cosas que beneficial a todos", dijo.

Tomar riesgos para vender

Leblanc presentó un trabajo durante un seminario organizado por la ATCC (Cámara de Comercio Argentina Texana) en el marco de la OTC en Houston. Allí explicó un modelo económico que permitió a las empresas independientes que motorizaron el desarrollo del shale en Estados Unidos, ser las que permitieron esa revolución que hoy intenta repicarse en Vaca Muerta.

Según el experto, la pequeñas operadoras asumen grandes riesgos con un capital inicial modesto que genera resultados inmediatos que le permiten multiplicar su valor y en ese momento darle ingreso a las grandes operadoras vendiendo su operación.

Captura de Pantalla 2019-05-07 a la(s) 03.41.23.png

LeBlanc comparó la vida de una pequeña empresa con los estadíos de crecimiento de un ser humano. El momento de alto riesgo es el inicio de la operación, luego se ingresa en una fase de adolescencia donde hay altos márgenes de ganancias respecto a la inversión, pero luego, cuando el capex comienza a dispararse las pequeñas suelen venderse a las grandes majors.

"En Eagle Ford, las pequeñas compraron acres a 500 dólares y en algunos casos, dependiendo los pozos que tenían, llegaban a vender el acre a 20 mil o 40 mil dólares. Cuando el riesgo es alto, la recompensa también es alta”, dijo y recordó: "Al principios de 2009 se hicieron 10 pozos que no eran buenos, a los seis meses ya había 25 y de a poco las empresas pequeñas y medianas se fueron acercando al sweet spot (Noreste de la formación). El caso es que el derisqueo de la formación los hicieron las pequeñas y medianas porque las grandes no querían tomar riesgos y preferían que otros los asumieran, luego fueron ingresando con Exxon a la cabeza".

En el estadio inicial que propone LeBlanc, las empresas perforan pozos que le permitan demostrar que debajo de la tierra hay un buen elemento y que va a funcionar en un eventual desarrollo masivo.

"Si el play sobrevive, pasa al estado adolescente de optimización y pasan dos cosas: La primera que que ya se sabe cual es el lugar correcto para perforar y ya se sabe cual es la técnica adecuada para hacerlo; y la segunda cosa que pasa es que al ver el mapa de áreas ya se sabe quienes son los ganadores y los perdedores, cual acreaje es bueno y cual acreaje es malo", agregó.

“Lo que ademas pasa es que hay muchos pozos que se saben que serán buenos pero no los hemos perforados En esta fase solo se ha usado el 50% del presupuesto y como el áreas ya está bookeada hay confianza en los resultados probables. El punto es que las empresas pequeñas empiezan a tener problemas porque necesitan mucho capital para márgenes de ganancias que no son tan grandes” explicó el experto y comparó esta situación con Amazon y Uber que tiene poco capital invertido pero un altísimo valor financiero.

En esta situación, la pregunta es: ¿Por qué razón una empresa grande compraría la operación de una pequeña si los márgenes de ganancias son acotados?. Para LeBlanc la razón es que “no solo las majors quieren operar con bajos riesgos, sino eu además tienen finanzas ordenadas, son eficientes y cuentan con una logística aceitada que les permite no solo manejar las ganancias, sino también mejorar los contratos con empresas de servicios”. Además “pueden tener mayor flexibilidad en su portfolio; un año pueden invertir mucho y otro menos y también tienen la capacidad de compensar su flujo de caja con inversiones en otros países, algo que las chicas no pueden porque son de operaciones más localizadas”

La edad de Vaca Muerta

En su presentación, LeBlanc aseguró que "Argentina tiene la mejor chance del mundo, por fuera de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) para desarrollar su play, pero necesita reglas económicas claras y un entorno competitivo".

Según LeBlanc vaca Muerta está en una fase previa a su adolescencia, y la situó en el mismo nivel que Wolfcamp. “Argentina enfrenta un problema que tienen otros países que buscan desarrollar sus recursos shale : no tienen tiempo. Vaca Muerta funciona y todos saben que va a funcionar, pero aún no hemos mostrado donde está el es el mejor acreaje. Las compañías son muy cuidadosas y no tienen los incentivos para perforar masivamente”, dijo, y remarcó que en Estados Unidos las operadoras deben negociar individualmente con el dueño de la tierra y que los contratos son de entre 3 y 5 años, lo que obliga a las empresas a apurar los tiempos para poner en valor sus acres. “Cuando mas pozos se perforen y cuanto más información se comparta, más crecen todos”, todos agregó en tono crítico a la realidad de nuestro país. Además agregó que el gran taló de Aquiles es la infraestructura.

Captura de Pantalla 2019-05-07 a la(s) 03.41.34.png

"La clave es que todos quieren esto funcione. Una vez que el acreaje esta asignado los stakeholders tienen en interés en que al vecino le vaya bien porque eso aumenta las chances de éxito de todos. Al principio en Estados Unidos dominaba dos o tres empresas y eso fracasó. Cuando hay muchos players perforando mucho todos aprenden las lecciones. Esta bien que las empresas compitan, deben hacerlo en argentina. Es claro que el éxito de una empresa es el éxito de Vaca Muerta y de la provincia de Neuquén", sostuvo.

Inevitablemente la idea de LeBlanc apunta a la posición dominante de YPF en la cuenca,. "Están haciendo un trabajo excelente y Vaca Muerta es lo que es gracias a la empresa. Pero hay que involucrar a otras compañías para generar más información y que se desarrollen más y con mejor infraestructura. YPF tiene el crédito de ser la pionera, pero sería mejor si hubiera más jugadores y mas competencia", concluyó.