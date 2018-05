"Todos vieron que ellos mataron a mi hijo por la espalda"

“Esto va a seguir lamentablemente, pero es jodido porque ellos están a dos cuadras, ¿cómo vamos a hacer para vivir?”, se pregunta Orlando, y cuando dice “ellos” se refiere a la familia de quienes identifica como los asesinos de su hijo.

La indignación de Orlando es la misma que tiene Claudia, su ex pareja y mamá de Richard, quien afirmó: “A nosotros el año pasado nos mataron a un hijo, fueron dos hermanos y lo mataron de una manera salvaje, no tuvieron lástima ni piedad”.

La angustia de toda la familia devino ayer tras finalizar el juicio contra los Burgos, que se realizó durante esta semana. “Por lo que entendimos en el juicio, no hay suficientes pruebas contra ellos”, indicó Claudia, ya que especificó que en la ropa de los acusados no se hallaron manchas de sangre y tampoco se encontró el arma homicida.

“Ellos tuvieron tiempo de llegar a su casa, de bañarse y de tirar el arma”, apuntó la mujer, y detalló que su hijo tenía una discapacidad del 80 por ciento y que estaba medicado por esquizofrenia, cuestión que no fue incluida en la causa.

“Había muchas pruebas con las que no hicieron nada directamente, nos mandaron a nosotros a buscar a los testigos porque ellos no salían”, apuntó Orlando, quien sentenció: “Tanto la fiscal Sandra Ruixo como Gloria Lucero se quedaron sentadas en su sillón”.

En este sentido, manifestaron no sentirse representados por la fiscalía y señalaron que nadie se acercó a verlos. “Ellos no hacen nada, no les importa porque no es su hijo”, protestó Claudia entre lágrimas, mientras describió el dolor y el vacío que siente por dentro.

La mujer recordó que el 11 de noviembre de 2017 a las 5:30 se fue a trabajar y que su hijo aún no había vuelto. Su preocupación terminó en llanto cuando comprobó que Richard era el chico que había sido asesinado a tres cuadras de su casa.

“Sólo queremos justicia y una condena ejemplar para los acusados. La fiscalía no investigó. Mataron a mi hijo por la espalda, todo la gente lo vio, y van a quedar libres”, dijo Orlando, padre de Richard Monsalve, víctima del crimen

8 puñaladas recibió la víctima.

Richard Monsalve falleció a las 3:40 en la calle Antártida Argentina al 1700, tras recibir ocho puñaladas y correr una cuadra. Los hermanos Burgos son juzgados por homicidio simple.

