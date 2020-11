Tom Ellis sufrió un gracioso incidente en el set de Lucifer

Para Tom Ellis ser héroe no es nada fácil

Algo así sucedio meintras se grababa una escena como Michael en el episodio 2 de la temporada 5. Durante el episodio 2 llamado ¡Lucifer, Lucifer, Lucifer! se puede ver a Michael y Chloe en una persecución vehicular que acaba con el malo acorralado contra la pared e intentando matar a Chloe, por lo que Lucifer (Michael) vuela y despliega sus alas para proteger a la detective.

Pero, el realizar Joshua Coleman quien usualmente comparte contenido de la serie en su cuenta de Instagram mostró un detrás de cámara con un gracioso blooper que se produjo cuando estaban en plena grabación y demostró que ser un héroe no es tan fácil si no tienes la ropa adecuada.

"Después de 3 temporadas, todavía es una maravilla trabajar con @officialtomellis y quería decir feliz cumpleaños tardío a mi manera. Aquí hay un pequeño video detrás de escena desde el principio de la temporada 5 de @lucifernetflix