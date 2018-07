Toma Pacífica: sin gas ni cloacas, no se van de la calle

“No concretamos nada en esta reunión porque EPAS ni siquiera se hizo presente, así que hasta ahora no tenemos nada cerrado”, señaló María Torres, representante de los vecinos. Agregó que no planean levantar la medida de fuerza que mantienen en la obra hasta que no comiencen los trabajos de conexión de cloacas y gas que fueron prometidos.

Los vecinos reclaman que en 2014 el municipio aprobó un presupuesto por 1.400.000 pesos para realizar las obras públicas necesarias para urbanizar la toma. Para ello se firmó el 14 de agosto de 2014 una resolución que Torres calificó como “incumplida”. “Queremos mostrarles a todos que no estamos peleando por nada más de lo que ya nos prometieron y firmaron”, indicó.

Toma Pacifica protesta de vecinos en obra del metrobus-03.jpg Claudio Espinoza

Pero, además de la traba con el EPAS, para que las 300 familias que viven en ese sector tengan la conexión al gas primero es necesario realizar la mensura de esos terrenos. “En la reunión les pedimos a la Municipalidad que empiece a mensurar los terrenos mientras hacen la luz detrás del barrio, algo que todavía no está terminado, para ir adelantando las cosas”, agregó la vecina.

Tras la reunión de ayer resolvieron reprogramar un encuentro para hoy a las 13 horas, a la espera de que los referentes del EPAS se hagan presentes. Es que sin la participación del ente provincial no es posible resolver los reclamos para así continuar con los trabajos del Metrobús.

Trabajarán los finde y de noche

El Municipio quiere terminar la obra del Metrobús para fin de año, por lo que anunció que acelerará el ritmo del plan de trabajo al incorporar jornadas nocturnas y turnos los fines de semana. “Es la Argentina que quiero, en la que se trabaja de noche y con reflectores”, dijo el intendente Horacio Quiroga.

