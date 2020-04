Tomás Cingolani y sus sensaciones tras el inicio del TC2000

“Estoy muy feliz con mi llegada al Ambrogio Racing, la verdad que no ha sido fácil pero, se dio la posibilidad gracias a mis sponsors y al trabajo de mi familia. El jueves previo a la primera carrera tuvimos una reunión en Villa Carlos Paz donde, me recibieron muy bien y me sentí muy cómodo con todos los integrantes del equipo”, manifestó en primera instancia Cingolani.