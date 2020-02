Tomas: ¿irán a fondo en serio?

Armando López, un dirigente vecinal del barrio Valentina Norte Rural, fue detenido el pasado jueves acusado de haber instigado a tomar tierras en la Bajada de Maida, donde hay más de 250 familias en terrenos de Pluspertol SA. Al día siguiente le formularon cargos y le dictaron la prisión preventiva por cuatro meses. La medida judicial no tiene demasiados precedentes. Es más, durante años, distintos dirigentes y punteros políticos han cortado calles, organizado usurpaciones, tomado oficinas públicas sin demasiada repercusión judicial. ¿Qué tiene este caso de distinto? En realidad hay una fuerte puja política, por ahora sin un relato preciso de fondo, a un par de meses de asumir el intendente Mariano Gaido, en un contexto de ascenso del MPN al poder tras 20 años de la “mano dura” del quiroguismo frente a reclamos sociales y usurpaciones. Desde hace varios días que hay un andamiaje de especulaciones sobre los verdaderos dueños y organizadores de la toma. En un momento, en la usurpación de tierras de Pluspetrol apareció la figura del ex gobernador Jorge Sobisch, apoyando el reclamo de un grupo de ocupantes, e instó a la Municipalidad a que compre parte de los terrenos de la “sucesión de la familia Fava” para dar respuesta habitacional a los vecinos de la toma. Es cierto que desde hace años la capital neuquina está atrasada en cubrir la demanda de tierras y vivienda, pero una toma de las características que tiene la de la calle Casimiro Gómez en la Autovía Norte no se despliega sin una organización sólida. La Justicia, a modo de mensaje, metió preso al vecinalsita López y prometió seguir investigando las conexiones políticas, algo que suena tan utópico como inocente en estos tiempos.