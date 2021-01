Toque de queda: los números que ponen a Neuquén en "alto riesgo sanitario"

En ambos parámetros, al día de la fecha, Neuquén está entre las cinco provincias más complicadas del país.

cociente quincena contra quincena 0801.jpg

En lo que respecta al cociente a la hora de comparar las quincenas, la provincia muestra un índice de 1,91. Mientras que los casos confirmados acumulados, cada cien mil habitantes, la cifra asciende a 747.

casos confirmados 100 mil habitantes 0801.jpg

Así, en cada jurisdicción, aunque el Gobierno nacional no obliga a imponer el toque de queda nocturno, los gobernadores e intendentes analizan medidas de restricciones nocturnas para achatar la curva de casos.

Desde el inicio del 2021, la provincia ha tenido un promedio diario de 431 nuevos positivos, siendo el registro más alto el pasado martes 5 con 659 nuevos casos, el registro más alto en más de dos meses. El pico más alto había sido el pasado 23 de octubre con 817 positivos.

Al mismo tiempo se incrementó la mortalidad como la ocupación de camas de terapias intensivas. Esta última, hasta el jueves por la noche, rondaba el 95 por ciento. La situación obligó a suspender varias licencias médicas para reforzar los equipos de salud en los distintos nosocomios de la provincia.

El gobernador Omar Gutiérrez, durante una conferencia de prensa en la jornada del jueves, manifestó que en Neuquén "no habrá restricciones al turismo ni a la economía". Sin embargo, puntualizó que "en Neuquén no hay un rebrote, hay una segunda ola". Y puntualizó que "este partido no está ganado".

Se aguarda que en las próximas horas se conozca algunas definiciones desde Casa de Gobierno sobre el impacto que tendrá el DNU en la provincia de Neuquén.