Toto, el perro que salvó la vida de Isabel

La historia de Toto comienza hace 16 años, en una casa de Villa Gesell. Nació de una mamá pequinés, junto a otros cuatro cachorros que encontraron un hogar enseguida, menos él. Sus hermanitos lucían fuertes y saludables. Toto no. Tenía algunos problemitas que lo empequeñecían un poco. Su corazón, además, parecía que no iba a resistir mucho tiempo. Nadie lo quería, hasta que llegó Isabel y lo abrazó como a un hijo.

"Yo estaba muy mal. No podía tener hijos. Y entonces apareció Toto y me salvó la vida. Fue maravilloso para mi no guardar como dolor todo ese amor que tenía para dar. Lo pude volcar en él y lo dejé fluir en un momento muy duro para mí", expresó María Isabel Pereyra, la dueña del perro.