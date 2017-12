Toto, el profesor youtuber, ahora enseña solidaridad

El profesor de sexto grado siempre busca alternativas para generar valores positivos en sus estudiantes de la Escuela Adventista de Neuquén. Por eso, además de las notas que se volvieron virales, creó Ludi Master, un canal en Youtube donde trata temas como el bullying y la importancia de no faltar a clases.

Con la llegada de las fiestas, Toto realizó un nuevo video donde recorre un supermercado con góndolas llenas de juguetes y trata de generar conciencia sobre todos los niños neuquinos que no recibirán esos regalos durante las fiestas.

Su video “El reto de la Navidad” ya tiene 200 reproducciones en la plataforma, y el objetivo del docente es que tanto sus alumnos como la comunidad en general se sumen a la propuesta para colaborar con un merendero de la zona norte de la ciudad. Allí asisten unos 27 chicos que en estas fiestas no encontrarán un juguete en su arbolito de Navidad.

Fiel a su estilo, el profesor de matemáticas no enseña contenidos formales a través de Youtube, pero sí imparte lecciones de vida que, en muchos casos, hacen más mella en los alumnos que las sumas y las multiplicaciones. Por eso, motiva a los chicos no sólo a comprar juguetes para donar sino también a desprenderse de aquellos objetos que una vez quisieron mucho pero que ya no los entretienen por su edad.

“La idea es armar un encuentro el sábado 23 para que los chicos puedan ir y armar bolsitas navideñas”, explicó el profesor sobre la propuesta, y aclaró que pensó un plan B por si las donaciones no son suficientes para que cada niño se lleve una bolsa de productos a su casa. “En ese caso vamos a armar una merienda navideña el sábado 23 para compartir con ellos”, aclaró.

Para colaborar con la campaña, los interesados podrán donar un juguete o un producto de la canasta navideña. Aquellos que deseen hacer su aporte pueden comunicarse al teléfono 2994563066 y coordinar la entrega.

“No te quedes con las ganas de ayudar”, les pide a sus alumnos.