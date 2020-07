Toyota finaciará el proyecto de un ingeriero de la UNS

Embed

La idea de Mauro Tronelli era poder crear una silla de rueda que le permita a las personas con discapacidad moverse con facilidad en los espacios públicos. Para lograrlo, empleó tecnología industrial a fin de hacerla omnidireccional. La silla se mueve sobre su propio eje, hacia adelante, atrás, costados y en diagonal.

Pero esto es un sueño que viene dando vuelta en la cabeza del joven ingeniero, puesto que, se trata de un proyecto que arrancó hace 9 años en el colegio técnico de Villa Regina, provincia de Río Negro. Tronelli se inspiró en un amigo con discapacidad a quien se le dificultaba hacer una vida normal.

"Cuando llegué a la universidad me paré ante un profesor y le dije: Tengo este proyecto, me gustaría recibirme con esto y necesito que me lo vayas chequeando a lo largo de la carrera". 6 años y medio después su proyecto se hizo realidad solo necesitaba financiamiento.

Prototipo de la silla de ruedas de Edites Solutions

Para ello, creó junto a su amigo Guido Temperini la pyme Edites Solutions. Se postularon a todas las convocatorias de muestra tecnológicas a nivel nacional e internacional. Esto los hizo visibilizar el proyecto hasta que lograron llamar la atención de Toyota, empresa que financiará a la pyme gracias a un programa de promoción de proyectos innovadores.

La innovadora silla creada por este ingeniero visionario con deseos en ayudar a las personas con discapacidad, pesa unos 58 kilos, puede transportar a personas de hasta 130 kilogramos, está equipada con una batería de 48 voltios que brinda a los usuarios una autonomía de 8 horas.