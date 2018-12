Trabajadores del EPAS cortan Ruta 22 en Arroyito

Por el corte el tránsito en el sector se vio complicado, aunque los manifestantes dejan pasar a las automovilistas que confirman que van al médico.

“El ejecutivo termina tomándonos el pelo. No se habían enterado que la propuesta no estaba aceptada. Lejos de traer alguna respuesta, dijeron que no estaban enterados de nada de lo que había ocurrido con nuestro malestar”, contó el delegado, quien agregó: “Pagaron 7 mil pesos solo a los profesionales y nosotros creemos que es una forma de violentar a los trabajadores”.

Azúa afirmó que el "problema" lo tiene el Gobierno y expresó que "ojalá el trabajo de todo un año en la paritaria se tenga en cuenta y no aparezcan las bonificaciones chatas que vienen a desordenar".

