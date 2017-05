“La empresa venía con el pago atrasado en la quincena. Comenzó por un descuento de un 15% en una quincena. Nos dijeron que nos iban a pagar. Esperamos, apareció el dinero y a la quincena siguiente descontaron las horas en las que hicimos retención de tareas”, explicó el delegado de los trabajadores Franco Vergara.

Dijo que si bien la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ellos la acataron, desde la empresa no cumplieron con el pago de la quincena.

“El viernes no pagaron la quincena, rompen la conciliación y el lunes a las 14 se decidió volver a hacer retención de tareas. Aparecieron ayer diciendo que habían depositado mil pesos para cada uno, pero no es la totalidad. No queremos cobrar la quincena en cuotas”, agregó.

Dijo que no descartan endurecer la modalidad de la protesta.