Traición botinera: confirman que Rocío engañó a Diego

“Tengo entendido que existió y que no se lo quisieron contar a Diego”, dijo el hijo de Kity sobre el supuesto romance entre la rubia y el futbolista de Racing. “¿Quiénes no se lo quisieron contar? ¿Morla?”, indagó Marina Calabró. “Los que apuraron a Centurión en su momento para que diga si era verdad que estuvo con ella. Y lo reconoció, pero no se lo contaron. No sé bien quién fue, no tengo los nombres de la barra de Boca ”, agregó dejando entrever que se refería a Matías Morla, el abogado del astro del fútbol.

“Lo feo es que fue en la casa que ella estaba compartiendo con Diego (en el country). Podrían haber pagado un telo”, remató.

Los rumores del affaire de Oliva y Centurión explotaron el año pasado, luego de que se los viera juntos en un boliche mientras Diego estaba en Dubai.

Obsesionado y con miedo

Tras la fuerte revelación del Chino, Marcela Tauro comentó: “A (Fernando) Burlando se le escapó que Diego no vino al casamiento de la hija porque está en su mejor momento con Rocío y que está obsesionado con Centurión. Tiene miedo. No sé qué tendrá como para que Rocío pueda irse”.

Tras la larga nota en la que el Chino destrozó a Oliva, defendió a Claudio Villafañe y aseguró que nunca recibió una notificación judicial que le prohibiera usar el apellido Maradona, Carlos Monti contó en Pamela a la tarde que el Diez “estalló” y que desde Dubai le pidió a Morla que accione legalmente contra su sobrino.

El escenario: “Fue en la casa que ella compartía con Diego, podrían haber pagado un telo”, dijo el Chino.

Claudia: descargo, apoyo y denuncia por amenazas

Después de los filosos dichos de las hermanas del Diez, Claudia Villafañe envió mensajes a diferentes programas de televisión para desmentir a Kity, Lili y Ana, quienes aseguraron que Jorge Taiana usaba la bata de Maradona y que se complotaba con Guillermo Cóppola para no pagar al fisco, a espaldas del Diez. “Ya se encargarán Dios y la Justicia de ellas”, le dijo a Yanina Latorre anticipando que accionaría legalmente contra sus ex cuñadas.

Horas después, Matías Morla salió en los medios denunciando a Villafañe por amenazas. “Lili está con ataques de pánico, Claudia le dijo que la iba a poner entre rejas”, aseguró el abogado de Maradona antes de entrar a una mediación con los representantes legales de la ex de Diego. En tanto, Fernando Burlando explicó que hubo una charla para pedir explicaciones por “las barbaridades que dijeron”. “La señora sabe que se iniciará una causa civil, no penal”, agregó el abogado.

En tanto, Dalma y Giannina apoyaron a su madre a través de las redes. “A ella la pueden hacer mierda mil veces y nunca te va a hacer mierda a ti. No lastima a quien la lastimó porque no se rebaja al mismo nivel”, escribió Giannina.

Éramos pocos y cayó Caramelito a contar “un horror”

En medio de la guerra entre Diego y Claudia, Cecilia Carrizo, más conocida como Caramelito, mandó al frente al DT al recordar que hace 22 años pasó un feo momento por rechazar una propuesta del ex jugador. “Era el cumpleaños de Dalma y yo trabajaba en el programa de Nico (Repetto). Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir”, contó en Crónica TV. “Fue un horror. Una semana después vino Claudia a Telefe con una foto de la nena abrazada conmigo y ella había puesto ‘te quiero’. Fue en el 96, me llamó al celular directamente él, y por supuesto que le dije que no”, agregó. “Después me llamó otra persona y me dijo ‘¿cómo le vas a decir que no? A él nunca se le dice que no’. Yo nunca lo conté, pero me parece un horror. Claudia soportó todo por él, parece que todo se le perdona porque jugó al fútbol”, concluyó.