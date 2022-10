Transporte: Autobuses Neuquén tiene intención de presentarse a la licitación

El municipio está en condiciones de avanzar en el proceso del llamado a licitación pública para llegar con la adjudicación y puesta en marcha del nuevo servicio en diciembre.

“No sabemos cómo son los pliegos, no sabemos si las líneas tendrán este formato o se van a cambiar. Estamos en el oeste geográficamente porque el servicio de la ciudad se trasladó hacia el oeste en su mayoría, la gran masa de pasajeros se traslada desde el oeste, pero no tenemos problemas en elegir algún sector o no. Ni sabemos si podemos elegir”, esbozó el gerente.

Fernández adelantó que la próxima semana incorporarán nuevas unidades de colectivos 0 KM para inyectar en el sistema público de pasajeros que corresponden al último tramo de la renovación del contrato.

“Estamos en condiciones de hacer la inversión necesaria para participar. La licitación, evidentemente, va a pretender unidades nuevas, con lo cual si tengo intención de participar es porque tengo la posibilidad de comprarlas”, aseguró Fernández.

Nuevo sistema

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza, elevado por el ejecutivo comunal, del nuevo sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad en el que está previsto el incremento de la cantidad de líneas, pasando de las 25 actuales a 30; el número de unidades de 104 a 174; como así también los servicios y kilómetros de recorridos.

Se prevé que el nuevo sistema de transporte sume al menos 12 barrios que en la actualidad tienen cobertura parcial o no la tienen a partir de la ampliación del ejido urbano. Algunos de los sectores beneficiados serán: Los Hornos en Colonia Nueva Esperanza; la calle Río Colorado/Futaleufú en Valentina Sur, al límite con Plottier; Rincón de Emilio y Rincón del Río y Confluencia Rural.