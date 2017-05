El evento se llevará a cabo bajo el nombre One Love Manchester. El concierto tendrá lugar el domingo 4 de junio en el estadio Old Trafford, con capacidad para 50 mil personas.

Desde el sitio que vende las entradas pidieron a todas las personas que decidan asistir no presentarse con mochilas. Por otro lado, aquellos que estuvieron presentes en el Manchester Arena recibirán entradas gratuitas, según informó el sitio BBC.

“Voy a volver a la increíblemente valiente ciudad de Manchester para pasar tiempo con mis fans y para tener un concierto benéfico en honor y recaudar dinero para las víctimas y sus familias... La música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices”, había anunciado la joven a través de un comunicado, hace algunos días.

De esta forma, todo el dinero que se recaude con la venta de entradas será para los familiares de las víctimas y heridos del ataque yihadista perpetrado por Salman Abedi.

50 mil personas esperan reunir en One Love Manchester, nombre del evento.

Ex Oasis colabora

Liam Gallagher realizó ayer en Manchester un concierto -con entradas totalmente agotadas- a beneficio de las víctimas del atentado. “No estoy en esto por el dinero, quiero intentar ayudar y consolar a la gente”, había declarado el músico en una entrevista con la agencia de noticias EFE, que en octubre próximo lanzará su primer trabajo solista, As you were.