Tras la polémica, la Muni sale a mapear a las tomas vip

La semana pasada, el Ejecutivo descubrió que esa ordenanza había quedado olvidada en un cajón. Estaba vigente, pero nadie la publicó. “Esto ocurrió en la gestión de Horacio Quiroga y no fue un descuido, lo hicieron a propósito, porque los obligaba a cobrarle al barrio Rincón Club de Campo una cifra enorme”, afirmó el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky

Aclaró que, pese a que la norma era válida, “a la gente, si no se entera, no le podés cobrar lo que no conoce, y ese es el perjuicio que se generó al Municipio, porque ahora no podemos ir para atrás”.

$40 millones es lo que debería pagar por mes Rincón Club de Campo. Es la estimación del Municipio por el predio de 8 hectáreas que ocuparon al ampliar la cancha de golf, a un valor fiscal de 500 pesos el metro cuadrado. El monto se definirá con el relevamiento.

Ayer, la multisectorial de Bardas Norte reclamó el cobro retroactivo a Rincón Club. Schpoliansky advirtió que no es viable, “porque pueden hacernos una presentación judicial y ganarla”, y dijo que el objetivo es apurar el cobro hacia adelante

“Vamos a determinar los metros cuadrados que anexaron y la valuación fiscal, para saber el monto que deben pagar”, detalló. Añadió que tardarán dos meses en reglamentar la ordenanza, hasta el 15 de agosto, “y a partir de ahí haremos el cálculo de tierras ocupadas”.