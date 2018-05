Tras los videos íntimos, reapareció Juan Cruz Sanz

Si bien Sanz no quiso hacer declaraciones, se mostró tranquilo ante la presencia de la cronista y detalló que cerró todas sus cuentas personales.

“Muerto en vida”

El domingo, Daniel Gómez Rinaldi reveló que Sanz había tomado la decisión de renunciar al ciclo de Verónica Lozano. “No me echaron, yo renuncié, no quise que la empresa sintiera la presión de tenerme”, aseguró el ex panelista, en un correo electrónico al periodista de Implacables. Luego, Teto Medina leyó un fuerte mensaje en el que Sanz se refería a su estado emocional: “Acá estoy, muerto en vida’’.