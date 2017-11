"No tengo problema con ninguna religión, malinterpretaron y me corrieron de lo que quería hacer foco", dijo Úrsula en el programa intentando una defensa. El domingo, se había referido en su cuenta de Twitter a la discusión entre Diego Leuco y un productor que habría insultado a su padre en los Martín Fierro de Radio. "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. 'Me dijo judío… ¡Qué horror!' jajaja", escribió la panelista en las redes sociales y desató el escándalo que le costó su lugar en la TV unas horas después.

Esta tarde, ya sin pantalla y luego de un par de días de silencio incluso en las redes sociales, Úrsula colgó un video en el que le pide perdón a la colectividad judía.

