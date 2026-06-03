Tras su salida de Independiente de Neuquén, Gustavo Coronel es nuevo DT del Club Pacífico

El Deca ya tiene a su nuevo entrenador a cargo del primer equipo para afrontar lo que queda del año.

La dirigencia del Club Pacífico no perdió tiempo. Apenas se confirmó la salida de Walter Martínez, el Decano avanzó rápidamente en la búsqueda de un reemplazante y encontró consenso en un nombre que no pasó desapercibido dentro del fútbol neuquino. Gustavo Coronel, hasta hace pocas semanas entrenador de Independiente de Neuquén, fue confirmado como nuevo director técnico de la institución y ya comenzó a trabajar con el plantel.

"Esto se da el domingo, a raíz de la renuncia del entrenador de la Primera, del "Porteño" (Martínez). Apenas nos llega eso, nos pusimos con Lucas Zárate, nuevo coordinador deportivo , y con el Pato Gentile a trabajar y ver a quién traíamos. Los tres coincidimos en que teníamos que ir por alguien de jerarquía, que nos pudiera dar un orden, que pudiera jerarquizar al club", explicó el presidente, Juan Camiloni, a LMNeuquén.

La llegada del entrenador representa una apuesta importante para un club que atraviesa un momento delicado de la temporada, lejos de los puestos donde siempre se apunta en Lifune .

"Nos pareció que Gustavo Coronel y su cuerpo técnico eran los ideales. La verdad es que fue bastante rápida la contratación. Nosotros les contamos un poco lo que esperábamos de ellos, que era jerarquizar al club, que creíamos que ellos nos podían dar ese orden y esa jerarquía", agregó Camiloni.

En el Decano sabían que la situación deportiva exigía una respuesta rápida, pero la apuesta por el director técnico viene atada a la idea de la institución. “El proyecto es a largo plazo. Más allá de que ahora lo que buscamos en lo inmediato es zafar del descenso, nuestro proyecto es a largo plazo. Ellos pensaban muy igual a nosotros y la verdad es que se dio muy bien, muy rápida la contratación", sostuvo el presidente.

ON - Pacifico Gutierrez (7) Juan Camiloni es el presidente del Club Pacífico. Omar Novoa

El cambio de vereda

Coronel arribó al Decano luego de su paso por el clásico rival, una situación que generó comentarios en el ambiente futbolero, aunque para la dirigencia ese aspecto nunca fue un tema de análisis. "Respecto a que él venga de Independiente, es un tema que me es bastante irrelevante. Yo busco los mejores profesionales independientemente del club en el que hayan estado. Si estuvieron en Cipolletti, Independiente, a mí no es algo que me influya en mi decisión", asumió Camiloni.

"Nosotros buscamos los mejores profesionales sin importar el club en el que estuvieron. Como en su momento también hemos traído jugadores de Independiente en básquet, no es algo que me sea importante", agregó.

La situación del equipo en Lifune

La llegada del nuevo cuerpo técnico se da en un contexto complejo. Pacífico atraviesa una de sus campañas más difíciles de los últimos años, encontrándose en el último puesto de la tabla con apenas seis unidades. A falta de diez fechas para el cierre del campeonato, el Decano es el equipo que estaría descendiendo a la Lifune B.

La pelea por la permanencia está abierta junto con Don Bosco y Patagonia, los otros equipos comprometidos con la zona baja. Ambos le sacan cuatro puntos de diferencia. El margen de error es cada vez menor y cada fecha comienza a jugarse con una presión superior.

La salida de Walter Martínez estuvo directamente relacionada con la dura realidad. El entrenador había llegado a comienzos de 2026 con antecedentes en la Liga Confluencia, donde tuvo paso por Fernández Oro, pero nunca logró encontrar regularidad en Neuquén. Dirigió doce encuentros y apenas consiguió dos victorias, mientras que los diez partidos restantes terminaron en derrota.

Tras su alejamiento, José "Pato" Gentile condujo al equipo de manera interina durante el compromiso frente a Petrolero Argentino en Plaza Huincul, mientras la dirigencia terminaba de cerrar la llegada de Coronel.

En el club aseguran que las referencias sobre Coronel fueron determinantes al momento de tomar la decisión. "La verdad que todas las referencias que teníamos de Gustavo eran buenísimas y nos parecía el perfil que nosotros necesitábamos para el club. Arrancó a trabajar ayer mismo y estamos muy contentos. Vemos un cuerpo técnico muy profesional y que nos va a dar un montón de alegrías", sostuvo Camiloni.

Con diez fechas por delante y la permanencia como principal objetivo, Pacífico decidió mover una ficha fuerte. La llegada de Gustavo Coronel busca cambiar el ánimo, recuperar confianza y comenzar una remontada que le permita al Decano seguir perteneciendo a la máxima categoría del fútbol neuquino.