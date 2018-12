El auto se despistó y volcó haciendo que tanto el cantante resultara heridos por el fuerte golpe. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Melchor Romero.

"Fui uno de los primeros en enterarme, aunque ya hace dos meses que no estoy con la banda. sigo siendo amigos de todos", aclaró Ariel Galdani, ex manager del grupo, antes de relatar cómo fue la previa del accidente.

"Fueron a una parrilla que van siempre en Mar del Plata a la que van a tocar cada 60 días. A la vuelta fue un descuido, se le fue la camioneta al manager actual. Aparentemente fue un cansancio, no era que estaban en una locura. La gente piensa que todos los grupos hacen nueve shows por día, no se trabaja más así en la bailanta", aseguró y destacó que "no venían a alta velocidad".

"Los músicos venían atrás en la combi. Estaban desesperados y lo primero que hicieron fue llamarme", precisó y explicó que le líder del conjunto no viajaba con el resto del a banda porque "a veces se quiere venir más rápido o quedarse un ratito más", agregó.

"Diego está internado, en terapia. lo operaron del codo y tiene fractura de clavícula, omóplato. Él está bien, todo el tiempo estuvo conciente. No pude verlo, pero hablé con la esposa de él y recién hoy lo veía la familia", contó.

A través de Instagram Stories Mujica agradeció estar vivo y el cariño de su público.

