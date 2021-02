Tren Trasandino: hay capitales rusos y chinos interesados

El tren Trasandino , que unirá el Atlántico con el Pacífico, es una obra ambiciosa con la capacidad de transformar el mapa económico de nuestra provincia. El intendente de Cutral Co , José Rioseco, informó que hubo reuniones en los últimos días con capitales chinos y rusos interesados en aportar el financiamiento . Anticipó que, a fin de mes, viajará una comitiva local a Buenos Aires, para una audiencia con el ministro de Transporte, Mario Meoni, con el objetivo de precisar la fecha de inicio del megaproyecto.

-En el transcurso de esta semana, vamos a tener fecha para la reunión con el ministro de Transporte de la Nación, que no se pudo concretar en estos días porque padece de una afección y se está recuperando. Vamos a reunirnos desde el municipio con el secretario de Energía, Darío Martínez, que viene acompañando la gestión, y las cámaras de comercio del trayecto del ferrocarril como Zapala, Cutral Co, Plottier y seguramente Senillosa y otros que se sumen.

-¿Van a ir los funcionarios municipales también?

-La idea es que tengan participación los presidentes de los concejos deliberantes y los intendentes que deseen formar parte del proyecto. Es muy probable que la reunión se haga en el transcurso de la semana del 23 al 27 de febrero y sería una audiencia en Buenos Aires con el ministro.

-¿El proyecto requiere de alguna ordenanza o legislación local?

-Lo primero es la decisión política de Nación y los recursos, porque están avanzadas la charlas con los países que aportarían. Luego, hay que ver cuál sería el producto y beneficio para cada una de las localidades, que se avalaría con declaraciones que puedan emanar los concejos deliberantes.

-¿Esta audiencia puede precisar ya una fecha de inicio de las obras?

-Creo que sí, porque Nación está teniendo varias reuniones con distintos capitales en cuanto a la inversión y creo que eso hoy está muy cercano y hay una posibilidad cierta de desarrollar todo el proyecto.

-En enero se habló del compromiso de la empresa china CMEC, ¿hay otros inversores?

-Están los rusos y están los chinos. Hay varias alternativas en este momento, que se están conversando.

- ¿Por qué Cutral Co tiene interés en un ferrocarril hasta el Pacífico?

-Sabemos que la búsqueda de una salida al Pacífico es fundamental para muchos de los productos. Creemos que, en ese tramo, hay distintos productos que pueden salir de las ciudades y no tendríamos que pisarnos los callos, por decirlo de alguna manera, y que todos estemos trabajando un mismo producto.

-¿Pedirán que las obras incluyan mano de obra local?

-Sí, depende también de la traza. Si en una primera instancia es para pasajeros y luego lo transforman en cargas, ahí se acortarían los tiempos ostensiblemente. Mientras tanto, se irían construyendo los otros ramales.

-¿Para Cutral Co, es más beneficioso el ramal a Chile o el que se proyecta a Vaca Muerta?

- Esto no pasa porque beneficie a Cutral Co únicamente, cualquiera de los trayectos va a ser importante para retomar el desarrollo de todas las localidades involucradas. No estamos por tal o cual traza, sino que queremos que se haga y sirva para todas las comunidades.

-¿Hay coincidencia en eso con otros intendentes de la región?

-Esto nos va a beneficiar a todas las localidades independientemente del proyecto y, si pueden ser los dos, bienvenido sea. No estamos para que sea uno o el otro. El hecho a veces de las posturas tan encontradas nos llevó a no tener nada durante tantos años, entonces, hoy es sumar esfuerzos entre todas las localidades para comenzar nuevamente con algo tan beneficioso para la cadena comercial, porque sabemos que por el paso Pino Hachado, del otro lado de la frontera, hay dos millones de personas, muchas de ellas deseosas del intercambio comercial con nuestro país.