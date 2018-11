Tristán fue protagonista de una madrugada violenta

Luego de estar media hora detrás de la puerta blindada, y tras intentar ser convencido por su hijo para que abra, el comediante declinó su actitud y se dejó atender por personal del SAME dado a que estaba descompensado.

"Por protocolo, llamé a la Policía, los Bomberos y el SAME para que me abriera la puerta", dijo su hijo. En tanto, desmintió haber sido apuntado por un arma y haberse peleado con su progenitor. “Yo hasta anoche estuve con él y su pareja. No existió ninguna pelea. El tenia dos armas de su época de pelea con Garbellano” , agregó Federico.

El audio del llamado del joven al 911

Embed

LEÉ MÁS

Volvió el intruso

Lloran los superhéroes: Murió Stan Lee, la leyenda de Marvel Comics