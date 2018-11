“Tenía muchas ganas de volver. Realmente esta es mi casa. Yo estaba en una situación de mucho estrés y necesitaba unos meses. La gente de América –Liliana Parodi y Daniel Vila– me entendió y me dio la oportunidad, y este tiempo me sirvió mucho. Hice muchas cosas”, expresó el conductor para luego hacer el gran anuncio. “¡Voy a ser abuelo! Y creo que Morena me va a matar pero lo voy a decir: es varón. La semana pasada le confirmaron el sexo”.