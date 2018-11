En su regreso a "Intrusos", Jorge no evitó el tema y habló sobre esta nueva faceta suya, la de convertirse en abuelo: "Es difícil, estamos componiendo la relación con paciencia y sin apurarse. Cuando me lo contó fue raro porque yo estaba en Miami y fue a la primera persona que se lo dijo".

"Al principio no sabía si era real o no, si fue parte de toda esta locura. Me encanta ser abuelo. Ella está bien de ánimo y de salud pero igual se tiene que cuidar", continuó.

Finalmente, Rial reflexionó sobre su hija de 20 años: "Siempre tuvo vocación de ser madre. Siempre supe que sería madre joven".

LEÉ MÁS

Tras la confirmación del embarazo de More, las redes atacan a Rial