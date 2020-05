Trotta analizó un proyecto educativo de los diputados K

Soledad Martínez, Ayelén Gutiérrez, Mariano Mansilla, Sergio Fernández Novoa, Soledad Salaburu, Gonzalo Bertoldi y Lorena Parrilli participaron del encuentro.

Trotta anticipó que su cartera se encuentra pronta a anunciar programas similares al presentado por el bloque del Frente de Todos, que tienen por objetivo avanzar en la conectividad de las escuelas y desarrollar una plataforma educativa integral que garantice la navegabilidad y el acceso a contenidos de manera gratuita, con el soporte de Arsat.

Situación

El ministro hizo hincapié en que “si no se construyen consensos en las políticas educativas, es muy difícil que la escuela dé respuesta”, en una situación de crisis como la actual.

“Frente al no acceso de ese derecho, es nuestra responsabilidad garantizarlo, porque la escuela es el espacio central de construcción de la justicia social” afirmó el ministro. Destacó que “un niño que tiene hambre no aprende igual que el de una familia con las necesidades básicas cubiertas y si encima, como sucedió con el gobierno anterior, a la escuela le sacamos recursos y hay un proceso de empobrecimiento de nuestros estudiantes, no podemos esperar que la escuela dé respuestas en contextos como el actual”.

LEÉ MÁS

"Hay buenas noticias sobre la inmunidad", dice investigador del Conicet

Seis nuevos fallecimientos por coronavirus