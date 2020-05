Trucco: "Estamos haciendo un esfuerzo muy grande"

“Como piloto la estoy viviendo con bastante incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a volver a correr. Tengo muchas ganas de estar nueva arriba del auto y estoy a la espera de que eso suceda. En cuanto al equipo estamos esperando, más que nada deseando, que se reanude rápidamente para empezar a trabajar aunque la realidad te indica que no se puede manejar esta situación. No depende de nadie. Yo me acuerdo cuando tuve el inconveniente en la pierna sabía que después de tantos días volvía a correr. Acá no se sabe. El panorama es incierto porque ninguno te puede indicar que va a suceder mañana”, expresó Trucco en primera instancia.