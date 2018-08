Trump llamó "perra" y "escoria" a una ex asesora

Newman, de 44 años, había saltado a la fama en el reality show de Trump, The Apprentice, y luego consiguió un trabajo de 180.000 dólares al año en la Casa Blanca. La mujer, que en ese entonces era la mayor defensora de Trump entre la población negra, se convirtió de pronto en su peor pesadilla luego de que difundió la grabación de una conversación privada que mantuvo con el presidente en la Sala de Crisis de la Casa Blanca tras ser despedida. Omarosa, quien actuaba como la principal asesora afroamericana de la Casa Blanca, fue despedida por el jefe de Gabinete, John Kelly.

“Es un hombre que no respeta a las mujeres. Sus comentarios hacia mí reflejan la falta de respeto habitual que tiene con las mujeres y los afro-americanos”. Omarosa Manigault Newman

La mujer acusa al presidente de ser racista, sufrir un declive mental, tratar de silenciarla con dinero y hacer comentarios despectivos sobre los afroamericanos. Algunos sostienen que Omarosa inició esta pelea para difundir su libro Desquiciado, que ayer salió a la venta y revela secretos de la Casa Blanca.

“La chiflada de Omarosa, que fue despedida tres veces en The Apprentice, ahora fue despedida por última vez. No lo logró, nunca lo hará. Me imploró por un trabajo, con lágrimas en sus ojos. Le dije ‘de acuerdo’. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Era agresiva pero no lista”, dijo Trump el lunes. Y ayer sentenció: “Supongo que simplemente no funcionó cuando le das un descanso a una escoria alocada y llorona delincuente... ¡Buen trabajo del general Kelly por despedir rápidamente a esa perra!”.