Trump logró el apoyo de un juez para callar a una actriz porno

Un abogado de Trump planteó el proceso de arbitraje la pasada semana para obtener una orden que “le cerrara la boca y protegiera al señor Trump”. Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, presentó la querella este martes ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles. Alegó que el acuerdo que firmó días antes de las elecciones presidenciales, que impedía que hablara sobre los supuestos encuentros sexuales, es “nulo, inválido e inconsecuente” debido a que Trump no lo firmó personalmente.

El abogado de la actriz, Michael Avenatti, señaló durante su participación en varios programas que su cliente quiere “dejar las cosas claras”. Dijo a la NBC que no había “ninguna duda” de que Trump sabía del acuerdo, aunque no ofreció ninguna evidencia. Avenatti indicó que Daniels no buscaba obtener ganancias por su historia, pero señaló a la cadena CBS: “No sé si, en última instancia, buscará o no un pago”. Al ser consultada, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, indicó: “Ya hemos hablado sobre esa situación y no tengo nada más que agregar”.

Aranceles a la importación de acero

Donald Trump firmó ayer una Proclamación que impone aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, aunque México y Canadá quedarán exentos “por ahora” de esa tasa. Estos aranceles entrarán formalmente en vigor en un plazo de 15 días. Esto amenaza con una guerra comercial con China y Europa y afecta a la Argentina.