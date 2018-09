Trump sugiere que ahora levanten un muro en el Sahara

En una intervención en el Club Siglo XXI de Madrid sobre el futuro de Europa, el ministro socialista opinó que la Unión Europea debe afrontar de manera conjunta los grandes retos, como es el de la inmigración. “Y eso no lo vamos a resolver a lo (Matteo) Salvini (ministro del Interior italiano), ‘cierro los puertos’, como tampoco es solución construir un muro alrededor del Sahara, como me propuso Trump”, opinó Borrell. “¿Usted sabe cómo es de grande el Sahara? No puede ser más grande que la frontera con México”, contó el ministro español que le replicó Trump, en referencia a su promesa de levantar un muro en los más de 3000 kilómetros de frontera con México para evitar la llegada de inmigrantes latinos.

Kim quiere ver a Trump otra vez

El líder norcoreano Kim Jong-un espera la celebración de una segunda cumbre con Donald Trump, según informó el presidente surcoreano Moon Jae-in, tras regresar de una visita de tres días al Norte.