No subestimar

La actriz no dejó de lado las denuncias que cayeron sobre el galán y habló sobre polémico tema que sigue vigente. “No me tienen por qué sorprender las denuncias, es algo muy personal, no me puedo meter, no sabría decirte si le creo a él (por Darthés), no podría estar segura. Nadie puede poner las manos en el fuego. Pero más allá de lo que a mí me parece, si una mujer dice que se siente incómoda, hay que prestarle atención y no subestimarla. Como mujer, voy a escuchar siempre a la mujer y siempre voy a estar del lado de la verdad”, concluyó la actriz.