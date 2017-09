‘’El video de los chilenos con Latorre no existe, ella estaba muy enojada, por eso dijo eso. Que yo sepa no existe, pero no sé si la situación existió’’, declaró Ulises en Confrontados sobre el material que mostraría al ex futbolista teniendo relaciones con dos hombres.

Sobre el presente de su hermana, reveló: “No está bien, esta con psicólogos, no mira la televisión, no habla con nadie. El allanamiento la terminó de devastar’’.

Vieja enemiga

Por el ciclo también pasó Nori Kriegshaber, la viuda de Adrián Yospe, ex de Natacha. La actriz habló de la tempestuosa relación que tuvo Jaitt con su ex pareja y, al finalizar el programa, aseguró que recibió amenazas para que no siga hablando del tema. “Fueron por parte de Natacha, Ulises y sus abogados”, precisó.