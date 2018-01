"Un actor me tocaba en el corte"

“El actor no puede tener una medida. Le puede decir ‘hasta acá’, pero si el actor está formado, sabe lo que es el respeto por el otro. Los grandes actores besan como quieren. Si hay un tema con la actriz, lo hablás. A mí me ha pasado con un actor que me tocaba en el corte y le dije: ‘¿Sabés qué, bombón? Vos me tocás cuando dicen ‘acción’, porque acá hay un montón de técnicos y nadie me está faltando el respeto’”, dijo primero Brédice en Infama.

“Entiendo lo que es una mujer pidiendo respeto a un compañero pero tampoco hay que salir de la línea. Yo creo que se puede hablar con el otro”, consideró la actriz al expresar que cuando surge un inconveniente de ese estilo ella prefiere manifestárselo a su compañero.

Postura: Para Brédice, Calu se hace respetar pero tendría que haber hablado con Darthés.

Hablar cara a cara

Al retomar el tema entre Rivero y Darthés, expresó: “Calu es una piba que se hace respetar muy bien y por eso está diciéndolo. Pero ante todo, con un pibe como Juan, que tiene mil años de trayectoria, yo creo que son cosas que se pueden hablar en la cara”.

Las opiniones se desprenden luego de que Calu denunciara por acoso al galán por “exceso en los besos” en las escenas que compartían en Dulce amor, novela que, según manifestó, se vio obligada a abandonar.