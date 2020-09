Un asteroide del tamaño de un colectivo sobrevoló la Tierra

Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) en el Jet Propulsion Laboratory de la Nasa explicó que, “hay una gran cantidad de pequeños asteroides como este, y varios de ellos se acercan a nuestro planeta tan cerca como este varias veces al año. De hecho, los asteroides de este tamaño impactan nuestra atmósfera a una tasa promedio de aproximadamente una vez al año o dos".

