Un conductor de Uber mató a un taxista en Chile

Un grupo de taxistas detuvo y golpeó el vehículo del conductor que según los agresores era de la aplicación Uber, a la cual acusan de actuar ilegalmente y que sus operaciones redujeron sus ganancias a la mitad desde que apareció en Chile en el 2014. El conductor agredido descendió de su coche y disparó a los taxistas, tras lo cual se dio a la fuga.

Según reportó la policía, uno de los taxistas “resultó con una herida en el abdomen que le provocó la muerte”, y otros dos también fueron heridos pero “se encuentran fuera de riesgo vital” y eran atendidos en un hospital público. Las autoridades de seguridad iniciaron una persecución y horas más tarde detuvieron al conductor que realizó los disparos, identificado como Felipe Padilla, de 27 años y coleccionista de armas.

Por su parte, la aplicación anunció en un comunicado que “el sujeto detenido tenía una cuenta habilitada para manejar con la aplicación pero no se encontraba conectado a ella al momento del incidente”.

Claudio Morales, coordinador general de la Coordinadora Nacional de Taxistas Independientes (Conataxi) advirtió en entrevista que “va a ser una guerra sin cuartel”. Según declaró el líder gremial, la situación se está “escapando de las manos” y podría empeorarse. “Lo que viene en el camino es la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente”, añadió.

El gobierno chileno anunció una ley para regular el funcionamiento de empresas como Uber o Cabify, pero el sindicato de taxistas de Chile ya anunció que la norma no resuelve la ilegalidad de las empresas de pasajeros por internet. Sin embargo, el vocero de Conataxi consideró que las negociaciones con las autoridades no avanzan. “El diálogo se terminó con este Gobierno porque aquí no había nada que regular”, agregó.

Una rivalidad que ya se fue de las manos

