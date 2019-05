"En ese sector hay un alojo (rial) que construyó la comuna y lo vamos a estar asistiendo con leña para que tenga para calefaccionarse y para cocinar, además estaremos atentos a cualquier necesidad o eventualidad que pudiera surgir", sostuvo Aravena.

El jefe comunal manifestó que la mayor preocupación del criancero era el estado de su ganado, ya que ante tanta neblina y nieve el paso de los vehículos por la ruta, sobretodo camiones, son un peligro extra por la velocidad y la cercanía a la que transitan.

"Es un arreo que lo atrapó el temporal y ahora se va a quedar en el lugar hasta que pueda venir un camión jaula para trasladarlo a la invernada, algo que podría demorar unos 5 o 6 días", explicó Aravena.

El mandatario municipal precisó también que con el viaje las vacas venían un poco estropeadas y la situación climática lo complica más, sobretodo porque por lo menos un par de días habrá mal tiempo con lluvias y nevadas en la zona norte.

Por su parte, el criancero manifestó que a pesar de contar la asistencia de un camión jaula, el vehículo no va a poder llegar hasta la invernada porque los caminos no están lo suficientemente consolidados y los camiones no podrán acceder hasta su puesto.

En los últimos dos meses los arreos fueron una postal corriente de la geografía del norte neuquino y de aquellos que transitaron de ida y vuelta la ruta provincial 43.