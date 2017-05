“No quiero ser un ñoqui, no cumplo ninguna funcion, no marco, no ficho y sólo quiero que me respeten como trabajador”, aseguró Roberto Gutiérrez, quien trabaja para la Provincia desde hace 15 años.

Hasta hace cinco días se desempeñaba en Seguridad Vial pero regresó a la Subsecretaría que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y no cuenta con una tarea asignada.

“Me volví para acá por el convenio colectivo de trabajo. Pero no tengo respuesta, no tengo lugar de trabajo, no tengo funciones. Soy de planta, quiero que me respeten por mi función y mi función es la de chofer”, dijo Gutiérrez.

Agregó que algunos asistentes de administrativos suelen desempeñar tareas de choferes para las autoridades de la Subsecretaría mientras él sólo permanece en algún pasillo de ese organismo provincial.

Empleado publico quiere trabajar (3).JPG María Isabel Sánchez

“Soy de planta, quiero mi respeto laboral, mi norma legal es de chofer. Acá alegan que no tienen vehículo, estoy consciente pero veces asistentes administrativos son los que llevan a las autoridades de Familia”, agregó el hombre.

Y cerró: “Venía trabajando normalmente en Seguridad Vial hasta que vine acá. Espero que el gobernador se entere de lo que está pasando”.