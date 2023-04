Un ex compañero de Riquelme liquidó su tarea como vicepresidente de Boca

Riquelme eligió salir a hablar para calmar un poco las críticas que le llueven por el mal andar de Boca . Sin embargo, lejos de hacerlo terminó despertando aún más murmullos. Tan es así que un ex compañero de él eligió salir a hablar y le pegó sin piedad.

Se trata de Pablo Migliore , quien supo compartir equipo con Riquelme en sus inicios en Boca . El ex arquero xeneize utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje muy crítico contra el actual vicepresidente del club.

“Ahora dice Pol Fernández es el jugador más inteligente del país. Ahora dice que Villa es el mejor del país y que nos ha regalado tantos títulos. Me cuesta creerle a Román y explico, no sé sí jugó gratis, sí sé y estoy seguro que no es un pelotudo", disparó firme en su postura.

"Jesús Méndez, muy buen jugador, no pudo complacer la original afirmación de JRR. Ramírez, otro buen jugador, lo ha desmentido en la práctica y también con humilde reconocimiento de su baja producción”, explicó para poner en dudas las declaraciones de Riquelme.

Pablo Migliore.webp

“Villa cuando decidió operarse Boca estaba cuarto o quinto, entró Langoni y Boca salió campeón. No voy a decir Langoni nos regaló un título. El fútbol es un juego de equipo y aún los determinantes no ganan partidos solos, no es sano caer en los personalismos", lanzó Pablo Migliore.

Además, en medio de esta crítica, también la ligó quien hizo la nota. Es que, vale recordar, que Riquelme eligió hablar en el canal oficial de Boca, por lo cual no iban a existir consultas comprometedoras: “Las pocas veces que JRR decide hablar debiera haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que Riquelme voluntariamente no dice".

Para terminar con su mensaje, Pablo Migliore le habló directamente al Vicepresidente de Boca: "Román, como dije antes no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo que lo sea el hincha de mi amado Boca Juniors".