El viernes alrededor de las 9, el propietario del local de telefonía celular ubicado en Avenida Olascoaga y Mitre abrió su comercio, sucursal de la empresa Claro.

Al entrar todo parecía normal, ya que no había signos de violencia en ningún lugar, pero tras acomodar sus cosas y revisar el local, notó que la caja de seguridad había sido forzada y del interior faltaba una importante suma de dinero en efectivo. Ante esta situación, el comerciante buscó en los registros de las cámaras de seguridad y así se percató de que habían sido desactivadas a las 23:05. Además, no estaban los últimos DVR que podrían haber tomado la imagen el ladrón.

De inmediato se comunicó con la Policía y un móvil de la Comisaría Segunda se acercó al lugar. El damnificado les contó a los efectivos lo sucedido e hizo hincapié en que podría tratarse de algún empleado actual o ex, porque la puerta de ingreso no había sido forzada: habían entrado con llave.

Otro dato que le llamó la atención fue que el local no estaba desordenado, sino que habían ido directo adonde estaban los 50 mil pesos y no se llevaron ni un solo celular, ni parlantes, ni auriculares.

A raíz de una investigación de la Brigada de la Comisaría Segunda, se pudo comprobar que el delincuente quedó filmado en un domo de la calle y al ser consultado el propietario, lo reconoció como un ex empleado que había trabajado en el local hasta hace poco tiempo.

Así, por directiva de la Fiscalía de Robos y Hurtos, con una orden autorizada por un juez penal, el sábado efectivos de la Brigada allanaron la casa del ex empleado, en el barrio Belgrano. La Policía secuestró dos DVR, que serían los robados al comercio, tal como confió la fiscal Soledad Rangone. Además, adelantó que hasta no ser peritados, el joven permanecerá en libertad supeditado a una causa por hurto en su contra. Por otro lado, confirmó que el dinero no fue hallado.

El golpe lo concretó alrededor de las 23 del jueves cuando el local estaba cerrado. El dueño le contó a la Policía que el ladrón había trabajado en la tienda tiempo atrás.

