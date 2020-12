Un grupo de personas pertenecientes a la ONG marplatense “Guías a la Par”, realizó un ascenso guiado al Volcán Lanín . Desde la agrupación se encargan de ayudar a personas ciegas a realizar diversas actividades físicas. Si bien lamentaron no poder hacer cumbre, terminaron su experiencia embargados por la emoción ante el intento de este nuevo desafío.

Parque-Lanín-ciegos-ascenso4.jpg Gentileza Parque Nacional Lanín

Tardaron siete horas para realizar el primer tramo del ascenso y descansaron en el refugio a 2300 metros de altura. “Muy cansados, pero con muchas ganas y emoción”, explicaron en un comunicado del Parque Nacional Lanín.

Allí, tras un descanso, realizaron prácticas en técnica de tensión en hielo y la utilización de grampones, una especie de calzado con estacas para no resbalarse en los suelos congelados.

El último tramo lo ejecutaron cerca de las 2 de la madrugada con la intención de llegar a la cumbre del volcán. Uno de los grupos llegó hasta los 2800 metros, mientras que el otro hasta los 3250.

Parque-Lanín-ciegos-ascenso3.jpg Gentileza Parque Nacional Lanín

“Nos vamos del Volcán Lanín con el orgullo y la certeza de haberlo dejado todo, no nos quedamos con nada. No hicimos cumbre porque estábamos muy cansados”, explicó Mauro Ringas, guía del grupo de ciegos. Claro, que aunque admiten que “la montaña les puso una barrera”, no descartan regresar por el objetivo en un futuro.

“No nos venció. Estoy orgulloso de mis compañeros y quiero destacar esta experiencia inolvidable. Las limitaciones se las pone uno”, concluyó el guía del grupo.