Las mamás y papás de alumnos de las escuelas 201, 107, 16, 107 y los jardines de infantes 33 y 7 entre otros instalaron este mediodía un pupitre y sillas para dar clases a los chicos que pasaban por el centro.

Además, pedían a los vecinos que pasaban que firmaran un petitorio para exigir a la provincia que declare la emergencia educativa para que los niños no pierdan más clases.

Mañana irán nuevamente a la Legislatura para que los reciban los diputados de la Comisión de Educación a quienes les piden que intervengan en una pronta solución.

“¿Qué ejemplo les dan los docentes a los chicos? Yo no falto nunca a mi trabajo y eso les quiero enseñar a mis hijos. Además tenemos un gobierno que no le importa nada y no soluciona este conflicto”, afirmó Diego, quien llevó a sus dos hijos a la clase pública.

