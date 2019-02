El hombre explicó que hace 7 años que se separó de la madre de sus hijos y desde entonces logró verlos muy pocas veces. Él es empleado público y vive actualmente en Senillosa, localidad donde dice se mudó para que su ex mujer no lo "moleste" más.

"No sé nada de mis hijos, hace más de un año que no puedo verlos, pero quiero que ellos sepan que yo no los abandoné, que no me morí y que voy a seguir luchando para estar con ellos", aseguró.

Su reclamo frente al Juzgado de Familia es para reclamarle a la jueza que entiende su causa y actúe para garantizar que "se cumplan las leyes". "Necesito que me dé una esperanza que voy a volver a ver a mis hijos", dijo.

El hombre tuvo el apoyo de la "Asociación Padres por nuestros hijos de Río Negro y Neuquén", quienes lo acompañaron en su reclamo.

Bucarey dijo que no se acerca a la casa donde viven sus hijos ya que su ex mujer realizó "denuncias" en su contra y hasta una vez lo sacó a "piedrazos".

"La Justicia no escucha a mis hijos. Ellos quieren estar conmigo, me extrañan, pero nadie les da lugar a opinar", aseguró el hombre, quien además comentó que recorrió todos los organismos judiciales pero que "nunca" logró una ayuda.

Luego de un par de horas de protesta Bucarey logró que la jueza lo atienda y darle su versión de los hechos. Ahora espera respuestas para reencontrarse con sus pequeños.