Un hombre tomó de rehén a una empleada de limpieza y disparó dentro de la ETON

Todo comenzó cerca de las 6.30 cuando el hombre de unos 49 años ingresó alterado a la terminal, tomó del cuello a una mujer de 44 años que trabajaba en la limpieza y la amenazó con un arma.

En ese momento, un policía que estaba en el lugar junto con otro agente retirado rodearon al hombre pidiéndole que desista de su actitud. En un rápido movimiento, la mujer logró zafarse, pero el hombre tomó el arma y disparó hacia el techo.

Aún así, personal policial logró reducirlo y esposarlo. El comisario Henry Leppe explicó que el hombre es oriundo de Cutral Co y que manifestó que era perseguido por dos personas de esa ciudad. Por esa razón, expresó que habría amenazado a la mujer para lograr "resguardarse".

"No se corroboró esa información y no se observaron otras personas con armas ni en actitud sospechosa", aseguró Leppe. Además, detalló que no parecía tener problemas mentales ni consumo de alcohol. Al revisar al hombre se encontró que llevaba un envoltorio con 7 gramos de cocaína y se identificó un revólver calibre 32 largo.

Finalmente, se lo trasladó hacia la comisaría 17 de Valentina Sur donde quedó detenido. La mujer no sufrió heridas aunque estaba en estado de shock.