Un hombre torturó y mató a su sobrina de ocho años

El agresor confesó el crimen luego de haber dado una primera versión en la que aseguraba que la menor se había caído por las escaleras. Pero, finalmente, Iván Pardo Peña, de 33 años, terminó admitiendo lo que hizo.

Naiara sufrió diversas torturas antes de que su agresor solicitara ayuda a los servicios de emergencias. Tenía hematomas en todo el cuerpo, marcas en las muñecas como indicio de que había sido maniatada, y golpes en la cabeza. Los peritos también encontraron señales de que había sido obligada a estar de rodillas sobre piedras. Al ser rescatada por los médicos, la nena fue trasladada al Hospital, donde finalmente murió como consecuencia de las heridas.

“Agradecemos las muestras de cariño y apoyo del gobierno y de los vecinos de Sabiñánigo. Esta situación es realmente muy difícil para nosotros”. Comunicado familiar El ayuntamiento difundió un mensaje de Mariela, la mamá de Naiara, y Carlos, su padrastro

Naiara no vivía con su mamá ni con su papá. Había sido enviada desde Zaragoza a Sabiñánigo por el novio de su mamá, una argentina que vive en España y que tiene cuatro hijos, dos de una pareja anterior y otros dos de la actual.

El hombre había decidido el traslado de la niña a la casa de su madre y su hermano, el homicida, porque se negaba a estudiar. El detenido está en el centro penitenciario de Zuera, con prisión preventiva, incomunicado y sin fianza.

En tanto, Manuel Adolfo Briones Sanz, el padre de Naiara, se enteró por los medios de lo que había ocurrido con su hija. Vive en Chile desde hace un tiempo y quiere que el cuerpo sea repatriado. Tiene 30 años, conoció a la madre de Naiara en la Argentina y estuvo en pareja con ella tres años. Hacía cinco que Manuel no veía a su hija y lo poco que sabía se debía a las conversaciones esporádicas que mantenía con la madre de la pequeña, quien una vez le contó que la familia de su novio “no trataba bien a Naiara”. Manuel aseguró que su ex mujer quería separarse desde hace tiempo por los maltratos, pero que no se animó.

Perfil asesino

La violencia como educación

Mientras la familia materna de Naiara la enterraba, el padre biológico, el argentino Manuel Briones, continuaba en Chile realizando gestiones para viajar a España y repatriar el cuerpo de su hija. Según explicó, el abogado español Marcos García Montes ya se puso en contacto con él para ayudarlo. Briones dedujo que la madre de la niña iba a denunciar al presunto asesino porque solía gritarle e insultar a la niña. De estos insultos y desprecios el que más sobresalía es “no eres de la familia”, como le decía el asesino. Las otras sobrinas de Iván Pardo explicaron a la justicia que su tío le “tenía idea” a la menor que, además, no era sobrina de sangre dado que era hija de la novia de su hermano, Carlos. Según estas mismas fuentes, Pardo tenía interiorizado el maltrato como forma de educación hasta el punto de verlo como “normal”. Aunque poco tenían de normales las lesiones que presentaba la pequeña Naiara Briones, que la terminaron llevando a la muerte.