Un irlandés asesinó a un argentino en Ecuador

Roberto era de Lanús. Había viajado a Ecuador hacía cuatro años para buscar trabajo. Era artista, dibujante y tatuador. Estaba pintando un mural en la hostería Las Ruinas de Quinara ubicada en Vilcabamba, una localidad turística.

El diario La Hora de Ecuador informó que el domingo a la tarde los huéspedes de la hostería escucharon gritos de auxilio que provenían de una de las habitaciones. Se acercó uno de los botones del establecimiento y encontró a los dos hombres. El argentino tenía una herida en el abdomen que le habría propinado un ciudadano irlandés, identificado como Millen A. P. En las primeras horas se había informado que era inglés.

Roberto fue trasladado al hospital Isidro Ayora. Le practicaron una intervención quirúrgica pero falleció a las 18:30, unas tres horas y media después de la agresión. Aunque se desconocen los motivos del crimen, podría haber sido por la rivalidad entre nacionalidades. “Discutieron fuerte y en un momento el criminal le gritó: ‘muérete, argentino”, dijo uno de los testigos, según lo publicado en Crónica.

Durante 30 días, Vinicio Vivanco Aguilar, fiscal de Loja, investigará el motivo que llevó al irlandés a herir de muerte al argentino. El lunes se realizó una audiencia y el fiscal pidió la prisión preventiva de Millen A. P. por el presunto delito de homicidio. “Alejandro ya había advertido a las autoridades sobre este individuo, que ya había apuñalado a una mujer hacía poco. A mi hermano también lo apuñaló, pero a él le quitó la vida”, dijo Elizabeth, hermana de la víctima.

La mujer agregó que el asesino tenía antecedentes, pero las autoridades locales no habían hecho nada. Además, acusó a la embajada argentina en Ecuador de no ocuparse de repatriar el cuerpo. “Acá estamos tratando de que la embajada se ocupe de traer el cuerpo. Pero aún nadie se comunicó ni para informarnos lo que sucedió con mi hermano; además nos enteramos por gente ecuatoriana que nos contactó por las redes”, dijo la familiar.

Ya había atacado a una psicóloga

La psicóloga Sheryl MacDonald relató una agresión que sufrió Alwyn Peter Millen, el hombre señalado como asesino del turista argentino en Ecuador. La profesional irlandesa describió al británico como una persona “peligrosa para la sociedad”, especialmente si se encuentra armado con una navaja, como lo hizo en el último tiempo.

La mujer sostuvo que el excesivo consumo de marihuana de Miller “tiene que ver con el inicio de su esquizofrenia” y que su personalidad es la de un “psicópata”, ya que por un lado se presenta como “muy amable, hablador y agradable” y hasta utiliza a su perro Snoopy como “atractivo para que las personas se acerquen a él”, pero por otro lado tiene “arranques agresivos”, como cuando la acusó de envenenarlo tras haberle preparado un café.

“Una día me estaba preparando para salir, cuando Millen, aprovechando que ya no había nadie en la casa, se acercó y me distrajo. Mientras preparaba mi comida, me cortó en dos ocasiones en el brazo izquierdo”, detalló la mujer.