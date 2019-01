un like que es letal

Agresivo y fulminante

“Sos hermosa, inteligente. ¿Qué hacías junto a Diego? Viejo feo con malas costumbres y ordinario. Espero que el comentario de que estás con el Pepo no sea real. Te merecés algo como la gente”, fue el tuit de uno de sus seguidores al que Rocío le puso Me Gusta. “¿Ya no hay vuelta atrás en el amor?”, fue el contundente texto de una usuaria de Instagram.

El “like” de Oliva podría ser clave en la decisión sobre continuar o no con la relación, luego de varias peleas con su pareja. Pero como si eso no fuera suficiente, Rocío le confirmó a la revista Caras la crisis que por estas horas afronta con su pareja. “Estamos en un impasse con Diego Maradona”, aseguró la platinada, que se encuentra de vacaciones en Punta del Este .

En la publicación, la futbolista reveló que verá al técnico en los próximos días. “Ahí hablaremos de nuestra relación. Con nosotros dos nunca se sabe cómo terminará esto”, confesó la mediática.

Por otro lado, Oliva estaría empezando una relación algo más que amistosa con El Pepo, popular cantante de cumbia. Según contaron en Intrusos, los encuentros todavía son a escondidas, en una casa de la localidad de Tigre.