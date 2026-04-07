Intensa búsqueda de una camioneta robada en las afueras del hospital

Ocurrió este martes por la tarde. Investigan la modalidad del robo que podría incluir inhibidores de alarma.

Un insólito hecho de inseguridad generó preocupación en la región. Este martes por la tarde, delincuentes habrían inhibido la alarma de una camioneta y lograron robarla.

La secuencia ocurrió alrededor de las 13:30 en la localidad de Centenario frente al Hospital Dr. Natalio Burd , en un sector con alto movimiento de vecinos y vehículos.

Según la información publicada por el sitio Centenario Digital, el vehículo sustraído por los ladrones es una camioneta Chevrolet S10 gris, doble cabina, patente EFL 932 . La misma se encontraba estacionada sobre la intersección de calles Avenida Libertador y José Genovese, en el barrio Sarmiento.

Los propietarios del rodado explicaron que presenta detalles distintivos en el guardabarros delantero izquierdo y en la óptica delantera, lo que podría facilitar su identificación.

camioneta robada centenario 2

Denuncia y análisis de cámaras de seguridad

Luego del robo, las víctimas realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría N° 52 del barrio Alborada. Rápidamente, personal policial inició un operativo para intentar reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo a los datos proporcionados, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona sería clave para determinar el recorrido de los autores y hacia dónde escaparon.

Uno de los puntos sospechados es la Ruta 7, ubicada a pocos metros del lugar del robo.

Además, los propietarios de la Chevrolet difundieron la búsqueda en redes sociales para pedir colaboración de la comunidad.

Hospital Centenario Neuquen Los integrantes de la guardia pediátrica del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé golpeado pero sus esfuerzos resultaron inútiles.

El hecho llamó la atención no solo por el lugar sino también porque no se habían registrado robos similares en ese sector.

En ese contexto, surgió la sospecha de que los delincuentes podrían haber utilizado inhibidores de alarma, que permiten bloquear el cierre centralizado de los vehículos sin que el dueño lo advierta.

Piden colaboración para recuperar la camioneta

Los propietarios solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique al número 299 - 5295002, con el objetivo de recuperar el vehículo lo antes posible.

También se puede brindar información a la Comisaría N° 52 de Centenario, al teléfono 0299 489-6999 o al destacamento policial más cercano.