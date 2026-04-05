Video impactante del robo piraña a un camión que transportaba aceite de oliva

El hecho ocurrió tras el vuelco del vehículo en la Ruta 40, en Mendoza, y quedó registrado en un video que se viralizó en redes.

Otra vez, un episodio de robo piraña vuelve a poner el foco en este tipo de saqueos tras siniestros viales. Un camión volcó el viernes pasado en la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, en Mendoza, y en las últimas horas se difundió un video en el que se observa a varias personas llevándose parte de la carga, compuesta por aceite de oliva de origen chileno que tenía como destino Brasil .

El saqueo fue registrado por la influencer Julaa Greco , que cuenta con 342 mil seguidores en Instagram y quien narra lo ocurrido en primera persona. “Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay”, comienza relatando, según se ve en la grabación. Luego, invita a un amigo ahí presente: “Dale, moco. Manoteá. No entiendo que es, pero vamos a agarrar”.

Luego, se observa en el video a mucha gente llevándose varias botellas de aceite. Finalmente, Greco irónicamente agradece a la provincia de Mendoza por los productos y filma a un hombre con más de diez cajas dispuestas en la parte de atrás de su camioneta.

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Así fue el accidente en el que volcó el camión

De acuerdo a la información proporcionada por la prensa local, el choque y vuelco del camión de nacionalidad brasileña sobre la Ruta 40, a la altura de la estación YPF de Perdriel, se produjo luego de una maniobra entre vehículos que concluyó con el impacto contra otro camión estacionado y la posterior pérdida del semirremolque.

En el accidente intervinieron varios factores: la maniobra de una Toyota Hilux que obstruyó la vía, la reacción evasiva del conductor extranjero y el choque secundario contra el transporte de origen chileno.

Camión volcado

El operativo policial desplegado, de acuerdo a la información de la prensa, ya con la gente tomando las botellas de aceite, intentó contener la apropiación masiva de mercadería. Los policías registraron resistencia activa contra su accionar, ya que los participantes les arrojaron piedras que no solo complicó las maniobras de control y resguardo de la zona, sino que también ocasionó destrozos en los móviles policiales.

En menos de un día, los productos sustraídos habían ingresado al circuito de compraventa digital: la oferta de aceite de oliva chileno comenzó a visualizarse en plataformas como Marketplace, lo que muestra la rapidez con que la mercancía de siniestros viales ingresa en mercados secundarios.

Otro robo piraña que terminó con un enfrentamiento policial

Hace seis meses, y en la misma provincia, un camión frigorífico volcó en Guaymallén y derramó varios kilos de carne sobre la calzada. El accidente ocurrió en un puente del Acceso Este. El conductor resultó herido y fue rescatado por bomberos.

El hecho sucedió poco después de las 11:30, en el puente Cañadita Alegre, ubicado sobre el Acceso Este, a la altura de Guaymallén. El camión, que transportaba carne, circulaba por la autopista cuando chocó contra una camioneta utilitaria.

Robo ppiraña. carne

Tras el choque, el conductor quedó atrapado en la cabina y fue auxiliado por automovilistas, vecinos, personal policial y equipos del Servicio Coordinado de Emergencias, quienes lograron retirarlo de manera segura.

Mientras comenzaban las maniobras de aseguramiento del camión y limpieza de la calzada, vecinos y personas que circulaban por la zona notaron la gran cantidad de carne diseminada en la vía pública. En pocas horas, un grupo numeroso se congregó alrededor del vehículo accidentado y reclamó acceder a la mercadería, aduciendo razones vinculadas a la difícil situación económica y la imposibilidad de adquirir este tipo de alimentos.

En este punto, se registraron enfrentamientos y se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. También se escucharon detonaciones en el lugar, pero no se notificaron heridos de gravedad ni detenidos.