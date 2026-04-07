Las impactantes fotos de la casa de Cristóbal Colón en el lente de LM Neuquén

La casa de la infancia del navegante queda a pocos metros de la muralla de la ciudad de Génova.

Un punto de atracción ineludible de la ciudad italiana de Génova es la casa de la infancia de Cristóbal Colón , personaje fundamental del siglo V por el que cambiaría drásticamente la relación entre el continente europeo y el Nuevo Mundo.

El reportero gráfico de LM Neuquén , Sergio Dovio , recorrió la casa natal en la que vivió el famoso navegante desde los 4 a los 14 años. Se trata de un edificio histórico medieval que suele atraer turistas años tras años.

Según el gobierno italiano, la residencia original fue destruida parcialmente en 1684 en un bombardeo por parte de la marina francesa. En el siglo XVIII fue reconstruida, pero la estructura actual no es exactamente la misma que la original donde Colón había crecido.

De todas maneras, esta casa, que se encuentra en el casco antiguo de Génova, cerca de la Porta Soprana, es uno de los portones más antiguos de la ciudad, con su valor histórico y cultural que le aporta a la ciudad.

No obstante, los visitantes pueden ver los fragmentos originales de las paredes de la casa de Colón.

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Con la visita a esta casa museo se puede tener un panorama de la vida del navegante genovés cuando era pequeño. También podrán encontrarse con información sobre sus viajes al Nuevo Mundo. Podrán ver algunos objetos y, a través de los paneles informativos, se podrá apreciar la influencia de Génova en la vida del explorador.

Fragmentos original de las paredes de la casa de Colón

Lo que quedó del edificio, que fue parcialmente destruido por un bombardeo francés en 1684. Y, posteriormente reconstruida en el Siglo XVIII.

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La casa original reconstruida queda a pocos pasos de las Murallas de la ciudad. Esta muralla se conoce como Porta Soprana.

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