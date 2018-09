Fernando Fassina es militante de Cambiemos y fue fiscal sustituto de Santa Rosa hasta diciembre de 2015, también fue secretario del bloque de concejales del PJ en Santa Rosa durante el breve mandato de Juan Carlos Tierno en la capital pampeana, quien fue destituido menos de seis meses después de haber asumido.

El video empezó a viralizarse el pasado jueves porque la situación llamó la atención: una joven se acercó a una camioneta y le preguntó si él habia agarrado los diez pesos que estaban en el canasto de su bicicleta, que estaba atada en la vereda a la misma altura que el vehículo. El hombre reconoció el hecho: "Sí, disculpá, pensé que estaban caídos", le dijo y le entregó veinte pesos que la mujer rechazó: "No, no, diez pesos. Hay que ser justos".

Karen aseguró en sus redes que no sabía que aquel hombre era Fernando Fassina, y poco a poco la situación se volvió un escándalo. Fassina no sólo reconoció luego que había agarrado el billete sino que aseguró: "Instintivamente lo agarré, lo metí en el bolsillo, y me fui a tomar un café". Argumentó que ese día hacía mucho viento y creyó que el billete se había volado y, como si fuera poco, dijo que la joven "buscó notoriedad".

El ex fiscal habló con Radio Capital para dar su versión: "Estacioné el auto en la ciudad de General Pico a la mañana, fui a Tribunales a una audiencia y después me fui a tomar un café. Estacioné el auto en el centro, abrí la puerta, tenía una bicicleta que me dejó poco espacio. Medio que choqué a la bicicleta y me bajé. Cuando estoy bajándome veo que en el borde del canasto había un billete de $10. Había un viento impresionante, supuse que el billete se había posado ahí por el viento. Instintivamente lo agarré, lo metí en el bolsillo, y me fui a tomar un café".

A partir de allí ocurre lo que se observa en el video. Así lo contó Fassina: "Vuelvo al auto, y cuando le estoy por dar marcha al auto me tocan el vidrio. Hay una chica que no conozco que me dice '¿usted me sacó los $10 que estaban en la bicicleta?'. Le digo que sí, me dijo 'eran míos'. 'Pensé que se habían volado', le respondí. Automáticamente metí la mano en el bolsillo, saqué la billetera, le di $10. Cuando saco los $10 veo que tengo $20. 'Te doy $20', le digo. 'No, no, con $10 está bien, lo justo es justo', me dijo, o algo así".

Tras la explicación, cuestionó a la joven que lo filmó: "Me llama la atención que me estuvieran filmando. No me parece algo azaroso ni normal. En frío, pienso ¿quién deja plata en una bicicleta?". Entre las justificaciones, consideró que la chica "buscó notoriedad".